Пять самолетов, направлявшихся в Москву, отправили в Самару

Во вторник, 10 сентября, пять самолетов, которые направлялись в Москву, были перенаправлены в аэропорт Курумоч в Самаре из-за закрытия столичных аэропортов. В числе рейсов были самолеты из Ташкента, Бухары и Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.