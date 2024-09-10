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Пять самолетов, направлявшихся в Москву, отправили в Самару

Самарский аэропорт Курумоч 10 сентября принял пять рейсов, летевших в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 сентября, пять самолетов, которые направлялись в Москву, были перенаправлены в аэропорт Курумоч в Самаре из-за закрытия столичных аэропортов. В числе рейсов были самолеты из Ташкента, Бухары и Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — уточнили в Росавиации.

С пассажирами рейсов, приземлившихся в Самаре, работают представители авиакомпаний. Отметим, аэропорт Жуковский приостановил работу с ночи 10 сентября, а также были временно закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. Ограничения были сняты в 7:58 по московскому времени.