Пять самолетов, направлявшихся в Москву, отправили в Самару

Во вторник, 10 сентября, пять самолетов, которые направлялись в Москву, были перенаправлены в аэропорт Курумоч в Самаре из-за закрытия столичных аэропортов. В числе рейсов были самолеты из Ташкента, Бухары и Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — уточнили в Росавиации.
С пассажирами рейсов, приземлившихся в Самаре, работают представители авиакомпаний. Отметим, аэропорт Жуковский приостановил работу с ночи 10 сентября, а также были временно закрыты аэропорты Внуково и Домодедово. Ограничения были сняты в 7:58 по московскому времени.