Во Владивостоке суд рассмотрит дело о масштабных автоподставах на 1,6 миллиона рублей

Напомним, во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере автострахования. За период с января 2020 года по апрель 2022 года он совершил серию умышленных ДТП, спровоцировав 40 аварий, в которых он выступал потерпевшей стороной. Мужчина использовал семь автомобилей, принадлежащих ему и его жене.

