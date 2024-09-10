Во Владивостоке суд рассмотрит дело о масштабных автоподставах на 1,6 миллиона рублей

Заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение против жителя Владивостока, обвиняемого в мошенничестве в сфере автострахования в крупном размере, по части 3 статьи 159.5 УК РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.
Согласно предъявленному обвинению, мужчина с июня 2022 по ноябрь 2023 года умышленно организовал 14 ДТП, выступая в роли пострадавшей стороны, чтобы незаконно получать страховые выплаты. Общая сумма, которую он получил в результате этих действий, составила около 1,6 миллиона рублей. Он также пытался незаконно получить дополнительные 130 тысяч рублей.
«В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на 9 транспортных средств, общей стоимостью более 5 млн рублей и 130 тысяч рублей наличных средств, принадлежащих обвиняемому», — сообщили в прокуратуре.
В ходе предварительного расследования мужчина частично возместил ущерб, заплатив 1 миллион рублей.
Теперь уголовное дело направлено в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
Напомним, во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере автострахования. За период с января 2020 года по апрель 2022 года он совершил серию умышленных ДТП, спровоцировав 40 аварий, в которых он выступал потерпевшей стороной. Мужчина использовал семь автомобилей, принадлежащих ему и его жене.