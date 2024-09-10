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Что известно о последствиях атаки БПЛА на российские регионы

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотных летательных аппарата над девятью российскими регионами, в том числе Подмосковьем, сообщили в Минобороны.

По последним данным, при атаке беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина.

ТАСС собрал основное о последствиях происшествия.

Масштаб атаки

  • Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 72 — над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой и 1 — над Орловской.

Последствия происшествия

  • При отражении атаки дронов пострадали многоквартирные дома в Раменском.
  • В Спортивном проезде загорелись квартиры в районе 11−12-го этажей жилого дома. Пожар потушили.
  • Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице в Раменском, повреждена квартира на девятом этаже.
  • Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.
  • По его словам, осколки дрона упали на территории частного домовладения в Троицком округе.
  • Беспилотник сбили над территорией Домодедово, обломки упали на Каширское шоссе. Движение в сторону Москвы перекрыто, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.
  • Обломки БПЛА упали на один из объектов топливо-энергетического комплекса в Тульской области, сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности региона.
  • О жертвах и разрушениях инфраструктуры в других российских регионах не сообщалось.

Погибшие и пострадавшие

  • Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели 46-летней женщины при ударе дрона в Раменском.
  • По его данным, три человека пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Спортивном проезде, они госпитализированы.
  • Воробьев также сообщил об одном пострадавшем при попадании дрона в дом на Высоковольтной улице.