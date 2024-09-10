Что известно о последствиях атаки БПЛА на российские регионы

По последним данным, при атаке беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина.
ТАСС собрал основное о последствиях происшествия.
Масштаб атаки
- Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 72 — над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, 8 — над Белгородской, 7 — над Калужской, 5 — над Воронежской, 4 — над Липецкой и 1 — над Орловской.
Последствия происшествия
- При отражении атаки дронов пострадали многоквартирные дома в Раменском.
- В Спортивном проезде загорелись квартиры в районе 11−12-го этажей жилого дома. Пожар потушили.
- Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице в Раменском, повреждена квартира на девятом этаже.
- Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.
- По его словам, осколки дрона упали на территории частного домовладения в Троицком округе.
- Беспилотник сбили над территорией Домодедово, обломки упали на Каширское шоссе. Движение в сторону Москвы перекрыто, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.
- Обломки БПЛА упали на один из объектов топливо-энергетического комплекса в Тульской области, сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности региона.
- О жертвах и разрушениях инфраструктуры в других российских регионах не сообщалось.
Погибшие и пострадавшие
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели 46-летней женщины при ударе дрона в Раменском.
- По его данным, три человека пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Спортивном проезде, они госпитализированы.
- Воробьев также сообщил об одном пострадавшем при попадании дрона в дом на Высоковольтной улице.