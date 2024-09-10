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Начальнице отдела новосибирского минстроя избирают меру пресечения в Новосибирске

Ранее ее уличили во взятке.

10 сентября в Центральный районный суд Новосибирска привезли чиновницу Ольгу Колмакову. Ее задержали по подозрению в получении взятки айфоном.

— Представитель СК просит отправить фигурантку в СИЗО до 9 ноября. По ходатайству следователя 2 отдела по расследованию особо важных дел заседание решили провести в закрытом режиме с целью сохранения тайны следствия, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Ранее на чиновницу возбудили уголовное дело за взятку. Колмакова получила ее от представителя от одной из компаний. Женщина продвигала ее интересы и оформляла необходимые конкурсные документы.