Житель Тольятти осужден за убийство своего работодателя

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 80 тысяч рублей.
В мае 2023 года между подсудимым и владельцем автостоянки на улице Вокзальная возникла ссора, после которой хозяин принял решение об увольнении работника. После этого возмущенный сотрудник нанес обидчику не менее 45 ударов неустановленным предметом.
Желая сокрыть содеянное, подсудимый на автомобиле убитого вывез его труп в лесопосадку в районе ТЭЦ ВАЗа, где сбросил в заброшенную шахту, укрыв травой и землей. Машину покойного убийца в дальнейшем использовал для личных поездок.
Суд также постановил взыскать с осужденного в пользу представителей потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн 300 тыс. руб.