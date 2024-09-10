В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы «антифашисты» и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края.
Задержанные организовали встречи для пропаганды насилия и создали чат в мессенджере для координации действий. Четверо из них также причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске, уточняют в региональном следкоме.
«Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные — в участии в экстремистском сообществе», — говорится в сообщении.
Задержания силовики произвели во вторник. В ходе обысков у фигурантов были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также оружие, которое планировалось использовать для нападений: пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других участников сообщества.