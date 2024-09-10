СК проверит версию об убийстве главы теротдела СК в Перми

ПЕРМЬ, 10 сен — РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию об убийстве руководителя территориального отдела СК в Перми на почве ревности, мотивы устанавливаются, сообщили в ведомстве.
Ранее ведомство сообщало об убийстве руководителя территориального следственного отдела в Перми. Было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемого установили и задержали.
«Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности», — говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначаются экспертизы.