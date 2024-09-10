Hyundai влетел в дерево и сгорел на трассе под Петербургом

Ночью 10 сентября на дороге в окрестностях поселка Токарево Выборгского района случилась дорожная авария — авто влетело в дерево, после чего мощно вспыхнуло. Огонь уничтожил легковушку полностью. Об этом сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе.
— Происшествие обошлось без пострадавших, — добавили специалисты.
На вызов оперативно приехала дежурная смена 110 пожарной части Выборгского отряда Леноблпожспаса. Спасатели устранили последствия ДТП.
Напомним, сегодня массовую аварию зарегистрировали на юге КАД Петербурга. Из-за неудачного маневра одного из водителей на участке магистрали столкнулись сразу семь автомобилей. В дорожном инциденте никто не пострадал, кроме самих авто, которые получили механические повреждения. Однако остальным участникам движения пришлось еще долго томиться в пробках — на 58-м километре они растянулись на девять километров. К слову, ДТП попало в обзор камер видеонаблюдения.