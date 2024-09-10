Омичи нашли тело мужчины в лесополосе, когда пошли за грибами

В социальных сетях омичи рассказали о том, что днём 9 сентября в садоводческом товариществе «Любитель» неподалеку от участка № 822 на аллее 12 было обнаружено тело мужчины.
Порталу Om1.ru в полиции рассказали, что в правоохранительные органы обратились грибники и сообщили, что обнаружили тело мужчины в лесополосе.
«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Погибший — мужчина 1984 года рождения, житель Омской области», — уточнили в полиции нашему изданию.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее портал Om1.ru сообщал о том, что боец ЧВК «Вагер» до смерти избил свою беременную сожительницу из-за поломанной музыкальной колонки.