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Омичи нашли тело мужчины в лесополосе, когда пошли за грибами

Труп был обнаружен в садоводческом товариществе «Любитель».

Источник: Om1 Омск

В социальных сетях омичи рассказали о том, что днём 9 сентября в садоводческом товариществе «Любитель» неподалеку от участка № 822 на аллее 12 было обнаружено тело мужчины.

Порталу Om1.ru в полиции рассказали, что в правоохранительные органы обратились грибники и сообщили, что обнаружили тело мужчины в лесополосе.

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Погибший — мужчина 1984 года рождения, житель Омской области», — уточнили в полиции нашему изданию.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал Om1.ru сообщал о том, что боец ЧВК «Вагер» до смерти избил свою беременную сожительницу из-за поломанной музыкальной колонки.