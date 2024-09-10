Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии в Башкирии

Авария произошла накануне около 13:00 на 69 км дороги Дюртюли-Нефтекамск. Предварительно, 65-летний житель Нефтекамска, за рулем ВАЗ-2115 при повороте налево не уступил встречному Renault Sandero и столкнулся с ним.
В результате ДТП 64-летний пассажир отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи, его водителя госпитализировали. Медицинская помощь также потребовалась 36-летнему водителю Renault и его 35-летней супруге, их двум детям, 7-летней девочке и годовалому мальчику.
Сообщается, что девочка отделалась ушибами, от значительных травм ее спасло детское кресло. Мальчик на момент аварии находился на руках у матери, в результате чего получил сотрясение головного мозга. По факту дорожной аварии начато разбирательство.