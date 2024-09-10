Олбани
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии в Башкирии

В Краснокамском районе республики произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: Госавтоинспекция РБ

Авария произошла накануне около 13:00 на 69 км дороги Дюртюли-Нефтекамск. Предварительно, 65-летний житель Нефтекамска, за рулем ВАЗ-2115 при повороте налево не уступил встречному Renault Sandero и столкнулся с ним.

В результате ДТП 64-летний пассажир отечественного автомобиля скончался до приезда скорой помощи, его водителя госпитализировали. Медицинская помощь также потребовалась 36-летнему водителю Renault и его 35-летней супруге, их двум детям, 7-летней девочке и годовалому мальчику.

Сообщается, что девочка отделалась ушибами, от значительных травм ее спасло детское кресло. Мальчик на момент аварии находился на руках у матери, в результате чего получил сотрясение головного мозга. По факту дорожной аварии начато разбирательство.