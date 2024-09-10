В Крыму будут судить за растрату экс-руководителя «Крымавтотранс»

В Крыму предстанет перед судом бывший директор компании «Крымавтотранс». Она обвиняется в растрате средств и получении взяток, сообщается в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.
Обвиняемая содействовала знакомому предпринимателю в заключении договоров на ремонт помещений на предприятии, а также закупку мебели для предприятия. В обмен бывший директор «Крымавтотранс» получила ремонт в своей квартире на сумму порядка 1,2 миллиона рублей, отметили в ведомстве.
Женщина заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия и на закупку мебели. Общая сумма контрактов составила более 28 миллионов рублей, подчеркнули в Следкоме.
В результате, выяснилось, что ремонт выполнен не в полном объеме. В ходе расследования был наложен арест на квартиру, земельный участок и денежные средства, обвиняемой, отметили в ведомстве. Дело передано в суд.