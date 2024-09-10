В Крыму будут судить за растрату экс-руководителя «Крымавтотранс»

Обвиняемая содействовала знакомому предпринимателю в заключении договоров на ремонт помещений на предприятии, а также закупку мебели для предприятия. В обмен бывший директор «Крымавтотранс» получила ремонт в своей квартире на сумму порядка 1,2 миллиона рублей, отметили в ведомстве.