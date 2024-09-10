Большегруз с полуприцепом наехал на припаркованную машину в Усть-Куте

На улице Некрасова в Усть-Куте 10 сентября около трех часов ночи произошла авария. Причиной могла стать неисправность тормозной системы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
По предварительной информации, 42-летний водитель грузовой машины с полуприцепом, в котором находился экскаватор, остановился на подъеме. Машина сломалась, мужчина начал разбираться в причинах неполадки.
— Во время ремонта большегруз начал самопроизвольное движение назад и допустил наезд на припаркованный автомобиль «УАЗ», — рассказали в пресс-службе ведомства.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Но машины разбились, причинен материальный ущерб. Специалисты должны освободить проезжую часть и восстановить движение.
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