Под Волгоградом на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму загорелась фура

Судя по кадрам, у грузовика «Scania» загорелся пластиковый обтекатель на кабине тягача. Над машиной поднимался столб густого чёрного дыма. При этом на момент съёмки видео тягач не был отсоединён от прицепа, и существовала угроза перекидывания пламени на легко воспламеняемый полимерный тент.