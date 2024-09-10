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Под Волгоградом на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму загорелась фура

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на шестом километре региональной трассы «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» фура оказалась объята пламенем.

Как сообщает ИА «Высота 102», стоящий на обочине большегруз загорелся на территории Фрунзенского сельского поселения. Начало пожара очевидцы засняли на видео.

Судя по кадрам, у грузовика «Scania» загорелся пластиковый обтекатель на кабине тягача. Над машиной поднимался столб густого чёрного дыма. При этом на момент съёмки видео тягач не был отсоединён от прицепа, и существовала угроза перекидывания пламени на легко воспламеняемый полимерный тент.

— На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в х. Бурковский Среднеахтубинского района. Горела фура. Пожарные расчеты 50-й ПСЧ оперативно ликвидировали возгорание, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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