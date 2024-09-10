ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.