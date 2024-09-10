«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.