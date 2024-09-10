Группировка «Восток» за сутки отразила две контратаки ВСУ

«Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих», — говорится в сообщении.