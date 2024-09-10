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Группировка «Восток» за сутки отразила две контратаки ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки отразила две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 130 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что также противник потерял три автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Богдана», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».