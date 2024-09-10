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Российские военные освободили Красногоровку

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские военные освободили Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск «Центр».

Водяное освободила восточная группировка войск.

Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.