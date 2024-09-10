«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка», — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
Галицыновка находится в пяти километрах к востоку от Украинска и в трех километрах к юго-западу от Карловки. Ее освобождение позволит выйти на Украинск с востока. Село заняли подразделения группировки войск «Центр».
Водяное освободила восточная группировка войск.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. Противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.