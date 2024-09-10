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Группировка «Днепр» за сутки уничтожила до 70 боевиков ВСУ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских войск составили до 70 военных, 152-миллиметровое орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70-ти военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.