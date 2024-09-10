В Находке женщина выжила после падения с пятнадцатиметровой высоты благодаря врачам

В Находке женщина была доставлена больницу в критическом состоянии после падения с 15-метровой высоты. Компьютерная томография выявила у неё множественные переломы ребер, ушиб головного мозга и признаки внутреннего кровотечения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.
В экстренном порядке она была направлена в операционную, где дежурный хирург Евгений Пяк ушил повреждения внутренних органов и остановив кровопотерю. Операция продолжалась более двух часов.
«Следующие семь дней больная провела в отделении реанимации. Из-за травмы одно легкое спалось, больную подключили к ИВЛ», — рассказал Евгений Пяк.
Врач отметил, что для восстановления функции дыхания потребовались еще два хирургических вмешательства.
Спустя месяц после инцидента, пациентку выписали домой с рекомендацией носить специальный корсет для поддержания реберного каркаса на протяжении следующих шести месяцев.
Напомним, в Приморском краевом онкологическом диспансере врачи спасли жизнь пациентке, пережившей инфаркт сразу после эндоскопического исследования.