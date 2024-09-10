В Находке женщина выжила после падения с пятнадцатиметровой высоты благодаря врачам

В Находке женщина была доставлена больницу в критическом состоянии после падения с 15-метровой высоты. Компьютерная томография выявила у неё множественные переломы ребер, ушиб головного мозга и признаки внутреннего кровотечения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Находкинской городской больницы.