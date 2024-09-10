Мужчина оплатил проститутку, но «услуги» так и не получил

Житель Саратова попался на удочку мошенников, а затем ему стали приходить угрозы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД региона, мужчина наткнулся на сайт с интим-услугами и решил воспользоваться «любовью» за деньги.