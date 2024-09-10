Олбани
+14°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина оплатил проститутку, но «услуги» так и не получил

Житель Саратова хотел «любовь» за деньги, но попался на удочку аферистов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Саратова попался на удочку мошенников, а затем ему стали приходить угрозы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД региона, мужчина наткнулся на сайт с интим-услугами и решил воспользоваться «любовью» за деньги.

— Ему сообщили, что нужно внести задаток и страховку, после чего пострадавший перевел 35 тысяч рублей, — пишут журналисты телеканала.

После оплаты ему позвонил неизвестный и начал угрожать, требуя больше денег. Мужчина обратился за помощью в полицию. Теперь оперативники занимаются расследованием по уголовной статье.

Потерпевший обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.