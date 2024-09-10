Под Омском роют траншею, чтобы отвести воду, которая топит сёла

Ранее мы сообщали, что владельцы около 5000 дачных участков в «Осташково» виновными в своих «мокрых» бедах считают ТЭЦ-5. По их мнению, именно золоотвалы создают обстановку, когда на грядках вместо зеленеющих плодоносящих кустов вода по колено. И с каждым днём, по их словам, затопленные площади растут.