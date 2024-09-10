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Под Омском роют траншею, чтобы отвести воду, которая топит сёла

Вода пришла в Ульяновку и в Морозовку.

Источник: глава Омского района Геннадий Долматов

Глава Омского муниципального района Омской области Геннадий Долматов рассказал, что д. Ульяновка находится в зоне риска подтопления.

В данный момент ведутся работы по устройству водоотводной траншеи. Необходимо выкопать 600 метров траншеи глубиной 1 метр. 9 сентября инициативная группа жителей выкопала только 100 метров траншеи. Также острый вопрос с подтоплениями стоит в Морозовке. Там прочистили канавы и ливневую канализацию.

Ранее мы сообщали, что владельцы около 5000 дачных участков в «Осташково» виновными в своих «мокрых» бедах считают ТЭЦ-5. По их мнению, именно золоотвалы создают обстановку, когда на грядках вместо зеленеющих плодоносящих кустов вода по колено. И с каждым днём, по их словам, затопленные площади растут.

ЖКХ