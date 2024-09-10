Начальника отдела полиции в Петербурге задержали за взятку

Начальника 14 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он в декабре 2023 года в служебном кабинете получил 30 тысяч рублей от уроженки Узбекистана, которая не хотела, чтоб ее привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, взяточника выявило управление собственной безопасности полицейского Главка. Его же сотрудники задержали мужчину и передали следователям для разбирательства.
— В отношении начальника территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере за незаконные действия. В отношении уроженки Узбекистана возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в значительном размере, — добавили в ведомстве.
Полицейскому уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Женщину также привлекли к уголовной ответственности, в том числе и за фиктивную регистрацию мигрантов. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.