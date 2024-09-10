Начальника отдела полиции в Петербурге задержали за взятку

Начальника 14 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он в декабре 2023 года в служебном кабинете получил 30 тысяч рублей от уроженки Узбекистана, которая не хотела, чтоб ее привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.