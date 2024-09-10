Уроженец Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Владимир Ступкин погиб в зоне проведения СВО по время выполнения боевого задания. Он проявил мужество и отвагу, защищая свою Родину. Об этом сообщили в администрации Балаганского района.
— Владимир Сергеевич родился 24 апреля 1973 года в поселке Балаганск. Учился, а потом и работал на благо родного посёлка. 12 апреля 2023 года он подписал контракт с Вооружёнными Силами РФ и отправился на передовую, — рассказали в пресс-службе администрации.
Прощание с героем состоится 11 сентября 2024 года. Выразить соболезнования и почтить память мужчины можно будет с 13:00 до 14:00 по адресу поселок Балаганск улица Калинина дом 2, квартира 10.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Дмитрий Карпунькин героически погиб «за ленточкой» во время выполнения воинского долга. Посмертно награжден орденом Мужества.