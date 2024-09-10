Уроженец Балаганского района героически погиб в зоне СВО

— Владимир Сергеевич родился 24 апреля 1973 года в поселке Балаганск. Учился, а потом и работал на благо родного посёлка. 12 апреля 2023 года он подписал контракт с Вооружёнными Силами РФ и отправился на передовую, — рассказали в пресс-службе администрации.