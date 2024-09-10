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Житель столицы РТ перевел мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом аккаунта на портале госуслуг

В отделе полиции «Япеева» возбуждены уголовные дела.

Источник: Город Казань.KZN.RU

24-летний житель Казани связался с мошенниками и потерял 100 тысяч рублей.

Как рассказал потерпевший, ему на электронную почту пришло письмо о взломе учетной записи на портале госуслуг. В послании были указаны номера телефонов, по которым казанец решил позвонить.

Трубку взяла неизвестная девушка и сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы опередить аферистов, собеседница предложила оформить заем и перевести деньги на безопасный счет. Поверив злоумышленнице, потерпевший потерял 100 тысяч рублей.

За помощью казанец обратился в отдел полиции «Япеева». Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Специалисты устанавливают лица, причастные к преступлениям.

Как напоминает пресс служба Управления МВД России по столице РТ, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Не следует перечислять деньги на неизвестные счета.