Житель столицы РТ перевел мошенникам 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом аккаунта на портале госуслуг

Трубку взяла неизвестная девушка и сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы опередить аферистов, собеседница предложила оформить заем и перевести деньги на безопасный счет. Поверив злоумышленнице, потерпевший потерял 100 тысяч рублей.