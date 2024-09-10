В Волгограде 53-летняя врач перевела телефонным аферистам 1,8 млн

53-летняя врач из Волгограда лишилась крупной суммы денег, доверившись телефонным аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что с ее счета списываются средства. Чтобы обезопасить себя, необходимо было оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».
— В общей сумме потерпевшая перевела 1,8 млн рублей личных и кредитных сбережений через банкомат, — уточнили в полиции региона.
Волгоградцев предупреждают, что «безопасных счетов» не существует. Нужно сохранять бдительность. В случае звонков от неизвестных лучше завершить разговор и уточнить информацию непосредственно в банке.