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В Волгограде 53-летняя врач перевела телефонным аферистам 1,8 млн

Мошенники обманули врача из Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

53-летняя врач из Волгограда лишилась крупной суммы денег, доверившись телефонным аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что с ее счета списываются средства. Чтобы обезопасить себя, необходимо было оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

— В общей сумме потерпевшая перевела 1,8 млн рублей личных и кредитных сбережений через банкомат, — уточнили в полиции региона.

Волгоградцев предупреждают, что «безопасных счетов» не существует. Нужно сохранять бдительность. В случае звонков от неизвестных лучше завершить разговор и уточнить информацию непосредственно в банке.