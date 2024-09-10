В Волгограде 53-летняя врач перевела телефонным аферистам 1,8 млн

53-летняя врач из Волгограда лишилась крупной суммы денег, доверившись телефонным аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил потерпевшую, что с ее счета списываются средства. Чтобы обезопасить себя, необходимо было оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».