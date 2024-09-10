Делили детей и имущество: подробности убийства высокопоставленного пермского следователя

— Он был очень грамотным специалистом, — рассказала «КП» бывшая коллега убитого. — Известие об убийстве очень страшное, мы все в шоке. Буквально неделю назад я с ним общалась. В последнее время у него были проблемы с семьей, но он очень надеялся, что все разрешится, все вернется, что он снова соединится с семьей.