Делили детей и имущество: подробности убийства высокопоставленного пермского следователя

Уголовное дело об убийстве высокопоставленного пермского следователя взято под контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Как сообщили в ведомстве, Александру Бастрыкину будет представлен доклад об убийстве сотрудника СК России в Пермском крае.
Следствие ходатайствует об аресте.
Напомним, все случилось накануне, 9 сентября. Поздним вечером преступник постучался в квартиру Евгения Середкина, который занимал пост начальника следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю. Прямо с порога мужчина набросился на хозяина дома с топором и нанес травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
После убийства подозреваемый в расправе сам вызвал следственно-оперативную группу, дождался ее приезда и сдался правоохранительным органам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако уже через несколько часов санкцию статьи переквалифицировали на более тяжкую — «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (вплоть до пожизненного лишения свободы). Как сообщил источник «КП», преступление произошло на глазах 11-летнего сына убитого.
Дело расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю. На месте происшествия работает следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей — криминалистов.
Подозреваемому в убийстве в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Убийство на почве ревности.
Следователи рассматривают все версии убийства, однако основная — убийство на почве ревности.
— Убийство никак не связано с профессиональной деятельностью Евгения Середкина и делами, которые находились в его производстве, — сообщили «Комсомолке» в следствии. — Преступление произошло на бытовой почве, причина — семейный конфликт.
Как стало известно «КП», подозреваемый в убийстве — Алексей Г., ветеран МВД, этой весной он уволился из Специального отряда быстрого реагирования (подразделение Нацгвардии), но служил не в нашем регионе.
— Подозреваемый был сожителем бывшей жены Середкина, — рассказал наш источник. — У бывших супругов был давний семейный конфликт, они делили имущество, судились из-за места жительства детей, они воспитывали сыновей — 9 и 11 лет. В итоге оба мальчика остались с отцом. Вероятно, Алексей решил вмешаться в конфликт и заступиться за свою женщину.
До сих пор не верится, что это случилось! — говорят шокированные подчиненные Середкина, но отказываются от общения с журналистами.
— Он был очень грамотным специалистом, — рассказала «КП» бывшая коллега убитого. — Известие об убийстве очень страшное, мы все в шоке. Буквально неделю назад я с ним общалась. В последнее время у него были проблемы с семьей, но он очень надеялся, что все разрешится, все вернется, что он снова соединится с семьей.
КСТАТИ
Что известно об убитом следователе?
Евгений Середкин — полковник юстиции. Начинал карьеру с должности следователя УВД Дзержинского района Перми, далее работал оперуполномоченным отдела «К», который занимается раскрытием преступлений, связанных с информационными технологиями, и вел дела о контрафактной продукции.
Позднее продолжил карьеру в Следственном комитете, работал в разных районах Пермского края, после чего получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.