Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова попросила смягчить приговор

Напомним, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону (это была первая инстанция) для подозреваемой утвердили 1 год и 6 месяцев колонии-поселения. Сообщалось, что подсудимая «вину признала, в содеянном раскаялась, но от дачи показаний отказалась».