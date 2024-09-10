Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова попросила смягчить приговор

Областной суд в Ростове-на-Дону рассмотрит апелляцию экс-директора управления ЖКХ Пролетарского района города. Ранее чиновницу признали виновной в превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).
Материалы дела на новое рассмотрение передали 20 августа 2024 года. Первое слушание было назначено на 9 сентября.
Напомним, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону (это была первая инстанция) для подозреваемой утвердили 1 год и 6 месяцев колонии-поселения. Сообщалось, что подсудимая «вину признала, в содеянном раскаялась, но от дачи показаний отказалась».
По данным следствия, экс-глава районного управления ЖКХ приняла неподходящие по требованиям беседки, изготовленные подрядчиком для благоустройства Зеленого острова. Ущерб составил 296,6 тысячи рублей.