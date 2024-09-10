МО РФ: силы ПВО сбили 144 украинских БПЛА над девятью российскими регионами

«Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живет не в первом подъезде Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были», — добавила девушка.