Убийцу матери будут судить в Ангарске

По версии следствия, 40-летняя дочь этой тяжелобольной женщины из-за возникшей личной неприязни, обусловленной, как сказано в официальном сообщении прокуратуры Иркутской области, необходимостью постоянного ухода за матерью, задушила ее подушкой во время сна. После чего пошла к соседям, которые вызвали скорую. Соседям и врачам была сообщена версия о якобы естественной смерти больной матери.