Убийцу матери будут судить в Ангарске

По версии следствия, 40-летняя дочь этой тяжелобольной женщины из-за возникшей личной неприязни, обусловленной, как сказано в официальном сообщении прокуратуры Иркутской области, необходимостью постоянного ухода за матерью, задушила ее подушкой во время сна. После чего пошла к соседям, которые вызвали скорую. Соседям и врачам была сообщена версия о якобы естественной смерти больной матери.
Экспертиза показала, что смерть была насильственной. Женщину поместили под домашний арест. Она признала свою вину. Расследование завершено следователями СК РФ. Заместитель прокурора Иркутской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Женщину ждет суд.