ЧП на тагильском предприятии: погиб газовщик, еще трое сотрудников получили травмы

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 10 сентября, в цехе № 6 АО «ЕВРАЗ НТМК». По предварительным данным, там произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи.
В результате инцидента погиб работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое сотрудников — другой газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь — получили травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу для обследования и оказания им медицинской помощи. Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.