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ЧП на тагильском предприятии: погиб газовщик, еще трое сотрудников получили травмы

В Нижнем Тагиле на местном предприятии произошло ЧП. Один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 10 сентября, в цехе № 6 АО «ЕВРАЗ НТМК». По предварительным данным, там произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи.

В результате инцидента погиб работник предприятия — газовщик доменной печи. Еще трое сотрудников — другой газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь — получили травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу для обследования и оказания им медицинской помощи. Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.

Прокуратура