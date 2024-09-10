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Более 300 участков остаются подтопленными в Первомайском районе Новосибирска

Ситуация на контроле у властей.

Источник: предоставлено местным жителем Владимиром

На 316 участках в Первомайском районе города остаётся наводнение. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— В настоящий момент вода остаётся на 150 участках в СНТ «Строитель», 47 участках СНТ «Метростроитель», 13 участках в СНТ «Рябинка», на 71 участке в СНТ «Черемушки», на 7 участках в СНТ «Радист», на 28 участках в СНТ «Конструктор», — говорится в сообщении.

По данным властей мегаполиса, на территории проживают восемь новосибирцев. Местных жителей регулярно проведывают сотрудники администрации. Сообщается, что в помощи или эвакуации сибиряки не нуждаются. Ситуация находится на контроле у мэрии Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что уровень воды в Первомайском районе поднялся до колена. Местные жители утверждают, что такого потопа у них ещё не было.

ЖКХ