Более 300 участков остаются подтопленными в Первомайском районе Новосибирска

— В настоящий момент вода остаётся на 150 участках в СНТ «Строитель», 47 участках СНТ «Метростроитель», 13 участках в СНТ «Рябинка», на 71 участке в СНТ «Черемушки», на 7 участках в СНТ «Радист», на 28 участках в СНТ «Конструктор», — говорится в сообщении.