Из-за лесовоза без номеров жителям Бородинки пришлось рисковать жизнью

6 сентября на паромной переправе в поселении Бородинка Тевризского района случилось ЧП. Утром люди спешили переправиться через Иртыш на другой берег Иртыша, чтобы успеть на рейсовый автобус.
Переправа — это единственный путь, который соединяет многочисленные населенные пункты правого берега с муниципальным районом. Однако въезд на паром заблокировал тяжелый груженный лесом КАМАЗ. Что характерно — без госномеров.
«Заблокировал въезд, на полколеса размесив колею. Водитель со своим помощником нервно пытаются лопатой откопать лесовоз. Капитан парома с коллегой полностью погрузились в спасательную операцию большегруза. Смущаются видеосьемки, так как автомобиль без регистрационных номеров. До пассажиров никому нет дела. При этом на противоположном берегу уже ждет людей рейсовый автобус. Жители торопятся к врачам, студенты на учебу, а кто-то из за срыва переправы опоздает на стыковочный рейс Тевриз-Омск», — рассказала на своей странице «Вконтакте» местная правозащитница Анна Архангельская.
Звонки в единую диспетчерскую службу Тевриза и главе местного самоуправления Бородинки результата не дали.
Решение проблемы жители взяли на себя — попросили проплывавшего мимо мужчину перевести их на другой берег. В путь отправились те, кто не побоялся плавания по быстрой реке с сильным течением без спасжилетов. Остальные разошлись по домам.
Настораживает в этой истории и другое. Большегрузы без госномеров в Тевризском районе — явление обыденное. Лес, по всей видимости, добывается незаконно, а так легче уйти от ответственности.
Черные лесорубы чувствуют себя здесь полными хозяевами — местные дороги разбиты большегрузами в пух и прах. Вот и на паром КАМАЗ пустили, как предполагает Анна, по согласованию. Хотя было очевидно — груженая техника продавит дорожное покрытие. Которое между прочим, всего за несколько дней до инцидента восстановили за бюджетные деньги.
По факту инцидента Архангельская направила официальные обращения в органы власти и контролирующие органы. Комментариев от них пока не поступало.