Из-за лесовоза без номеров жителям Бородинки пришлось рисковать жизнью

«Заблокировал въезд, на полколеса размесив колею. Водитель со своим помощником нервно пытаются лопатой откопать лесовоз. Капитан парома с коллегой полностью погрузились в спасательную операцию большегруза. Смущаются видеосьемки, так как автомобиль без регистрационных номеров. До пассажиров никому нет дела. При этом на противоположном берегу уже ждет людей рейсовый автобус. Жители торопятся к врачам, студенты на учебу, а кто-то из за срыва переправы опоздает на стыковочный рейс Тевриз-Омск», — рассказала на своей странице «Вконтакте» местная правозащитница Анна Архангельская.