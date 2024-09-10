После вмешательства прокуратуры в Киренске убрали свалку отходов

В Киренском районе Иркутской области после вмешательства правоохранителей убрали несанкционированную свалку отходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В 2022 году жителей расселили из аварийного многоквартирного деревянного дома. Постройку снесли, однако бытовые и строительные отходы не убрали. Мусор валялся на территории несколько лет, администрация никаких мер не принимала.
— На этом основании прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования и обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении очистить земельный участок от накопившихся отходов строительного и бытового мусора, — рассказали в пресс-службе ведомства.
После вмешательства отходы убрали, участок наконец стал чистым.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте большегруз наехал на припаркованную машину. Вероятной причиной стала неисправность тормозов. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал.