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После вмешательства прокуратуры в Киренске убрали свалку отходов

Мусор остался после сноса деревянного дома.
Источник: Комсомольская правда

В Киренском районе Иркутской области после вмешательства правоохранителей убрали несанкционированную свалку отходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В 2022 году жителей расселили из аварийного многоквартирного деревянного дома. Постройку снесли, однако бытовые и строительные отходы не убрали. Мусор валялся на территории несколько лет, администрация никаких мер не принимала.

— На этом основании прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования и обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении очистить земельный участок от накопившихся отходов строительного и бытового мусора, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства отходы убрали, участок наконец стал чистым.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте большегруз наехал на припаркованную машину. Вероятной причиной стала неисправность тормозов. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал.