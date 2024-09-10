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Помидоры разлетелись по трассе после ДТП с фурой и «ГАЗом» в Ростовской области

На трассе в Ростовской области в аварию попал грузовик с помидорами.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

В Ростовской области коробки с помидорами разлетелись по трассе после столкновения фуры и грузовика. Произошедшее уже прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 16:20 вечера 9 сентября. Автомобили DAF и «ГАЗ 2790» попали в аварию на трассе М-4 «Дон» вблизи аэропорта Платов.

— Пострадавших не было, только автомобили получили механические повреждения, — отметили в Госавтоинспекции.

Водителей просят строго соблюдать ПДД и не совершать резких маневров на дороге. Также во время поездки нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией.