Помидоры разлетелись по трассе после ДТП с фурой и «ГАЗом» в Ростовской области

В Ростовской области коробки с помидорами разлетелись по трассе после столкновения фуры и грузовика. Произошедшее уже прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 16:20 вечера 9 сентября. Автомобили DAF и «ГАЗ 2790» попали в аварию на трассе М-4 «Дон» вблизи аэропорта Платов.
— Пострадавших не было, только автомобили получили механические повреждения, — отметили в Госавтоинспекции.
Водителей просят строго соблюдать ПДД и не совершать резких маневров на дороге. Также во время поездки нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией.