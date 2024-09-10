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«Беспилотник собирать, а потом им управлять, учат в школе, учат в школе…»: как я села за парту, чтобы стать оператором дрона

Класс по работе с дронами открыли в школе № 19 Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

— Новость, что у нас откроют класс по работе с беспилотными летательными аппаратами, разлетелась мигом по школе. Дроны и беспилотники — это круто и современно! Сам хочу научиться не только ими управлять, но и собирать, и программировать, — делится впечатлениями 16-летний Тимур, пока стоит в очереди, чтобы впервые самостоятельно запустить спортивный дрон. И вот наконец-то массивный пульт управления попадает в руки десятиклассника. Сперва ускоренный вводный курс по управлению железной птицей. Разобравшись, какие кнопки и рычаги отвечают за полет, Тимур быстро отрывает от пола дрон. Цель — пройти небольшую полосу препятствий, состоящую из двух ворот, которые нужно аккуратно облететь. Но из-за нехватки практики продержать вертушку удается недолго, вскоре лопасти путаются в сетке. Однако теперь у юноши есть много времени, чтобы освоить мастерство. Корреспондент КП-Иркутск посетил школу № 19, где 2 сентября открыли класс по работе с БПЛА.

Изюминка кабинета — трасса для полетов.

На стене которого красуется бело-голубая вывеска «Беспилотные авиационные системы». Регина РАХИМОВА

В фойе школы нас уже ждал заместитель директора, чтобы проводить до места нашего назначения. Пройдя большое фойе и мимо столовой, мы оказались в большом коридоре, на стене которого красуется бело-голубая вывеска «Беспилотные авиационные системы». Вскоре послышался звук крутящихся лопастей. Шум доносился из дальнего кабинета в коридоре. Переступив порог, увидели большое и светлое помещение в сине-белых тонах. Кабинет размером более 100 кв.м рассчитан на 15 детей и оснащен новыми партами, стульями, доской и техникой. На каждом столе по новому ноутбуку для школьников. На задник партах паяльные лампы и 3D-принтеры. Но изюминкой стала трасса для полетов (огороженное сеткой пространство, где дети учатся запускать дрон). Именно тут ученики с 5 по 11 классы будут учиться разрабатывать, моделировать, производить, обслуживать и эксплуатировать квадрокоптеры.

На каждом столе по новому ноутбуку для школьников. Регина РАХИМОВА

— Для факультатива планирует отвести два часа в неделю для школьников. Группы среди параллелей каждого класса будут сформированы уже к концу сентября. Желающих много, как среди мальчиков, так и девочек. Однако количество мест ограничено из-за нагрузок учителей и занятости кабинета, — рассказывает Светлана Большещапова, директор школы. — В планах обучить около 300 детей за один учебный год.

Однако за первую неделю сентября пробные занятия уже провели для учеников 5 и 6-классов.

— На первых уроках ученики получают теоретические знания: что такое дрон, их историю, где они используются, — продолжает директор. — После каждый сможет выбрать для себя подходящее направление: одни смогут паять и собирать дроны, другие изготавливать на 3D-принтере недостающие конструкции, а остальные учиться управлять беспилотником. Насколько рассчитана программа сейчас сказать сложно. Но длится она будет не один год.

Для факультатива планирует отвести два часа в неделю для школьников. Регина РАХИМОВА

Знания пригодятся детям, которые захотят стать операторами БПЛА. Хотя область применения квадрокоптеров постоянно расширяется: сегодня их все чаще используют в бытовой жизни, для обеспечения пожарной безопасности, в сельском хозяйстве и многих других сферах.

Изюминка кабинета — трасса для полетов Регина РАХИМОВА

Кстати, проверить свои возможности по управлению дроном дали и мне. Сперва попросили занять парильное положение на стуле: сесть поудобнее, руки обязательно зафиксировать на коленях. После переходим к быстрому изучению пульта управления. Среди десятка кнопок и рычагов мне нужны всего три: пуск, взлет и координация. Кажется, все легко. Но на деле довольно сложно даже для взрослого. Спортивный дрон оказался резким. Да и из-за его небольшого веса (всего 150 грамм) его то и дело сносит в сторону из-за небольшого сквозняка. Покружить получилось, но вот пройти полосу препятствий — нет. В работе журналиста такие навыки могут пригодиться для записи видео с квадрокоптера. Однако и для мозга такие упражнения хороши. Ведь во время управления дроном задействованы сразу два полушария.

Приятный сюрприз.

Новая внеурочная дисциплина появилась в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Участниками стали школы № 19, 11, 21, 39 и образовательный комплекс «Лесной».

— Для меня и коллег стало приятным сюрпризом узнать, что нас отобрали для создания классов. Думаю, мы не просто так оказались в списке участников, — рассказывает Светлана Большещапова. — Ведь наша школа сотрудничает с филиалом Московского государственного технического университета гражданской авиации. В рамках партнерства наши ученики уже занимались созданием, программированием и запуском дронов.

На первых уроках ученики получают теоретические знания. Регина РАХИМОВА

Весной 2024 года департамент образования сообщил руководству школ, что необходимо сделать для создания классов к 1 сентября. Закупка техники, мебели и остального взяло на себя Министерство образования. Перед школой лежала задача выбрать помещение, где будет создан класс. Было решено разместить факультатив в кабинете металлообработки. Летом там провели ремонт и завезли оборудование.

— Кроме этого, предстояло найти педагогов, которые были бы готовы пройти обучение для преподавания внеклассной деятельности. От школы № 19 переподготовку прошли три педагога: учитель информатики, системный администратор и заместитель директора по информационным технологиям.

В Центре профессиональной переподготовки в Екатеринбурге они получили профильную специальность для того, чтобы преподавать данный предмет.

— В Иркутске мы регулярно добавляем в образовательную программу востребованные направления, которые интересны детям. Убежден: даже если в будущем ребята не станут операторами, приобретенные инженерные навыки пригодятся им в жизни, — подчеркнул Руслан Болотов, мэр Иркутска во время проверки готовности учебных кабинетов.