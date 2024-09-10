«Беспилотник собирать, а потом им управлять, учат в школе, учат в школе…»: как я села за парту, чтобы стать оператором дрона

— Новость, что у нас откроют класс по работе с беспилотными летательными аппаратами, разлетелась мигом по школе. Дроны и беспилотники — это круто и современно! Сам хочу научиться не только ими управлять, но и собирать, и программировать, — делится впечатлениями 16-летний Тимур, пока стоит в очереди, чтобы впервые самостоятельно запустить спортивный дрон. И вот наконец-то массивный пульт управления попадает в руки десятиклассника. Сперва ускоренный вводный курс по управлению железной птицей. Разобравшись, какие кнопки и рычаги отвечают за полет, Тимур быстро отрывает от пола дрон. Цель — пройти небольшую полосу препятствий, состоящую из двух ворот, которые нужно аккуратно облететь. Но из-за нехватки практики продержать вертушку удается недолго, вскоре лопасти путаются в сетке. Однако теперь у юноши есть много времени, чтобы освоить мастерство. Корреспондент КП-Иркутск посетил школу № 19, где 2 сентября открыли класс по работе с БПЛА.
Изюминка кабинета — трасса для полетов.
В фойе школы нас уже ждал заместитель директора, чтобы проводить до места нашего назначения. Пройдя большое фойе и мимо столовой, мы оказались в большом коридоре, на стене которого красуется бело-голубая вывеска «Беспилотные авиационные системы». Вскоре послышался звук крутящихся лопастей. Шум доносился из дальнего кабинета в коридоре. Переступив порог, увидели большое и светлое помещение в сине-белых тонах. Кабинет размером более 100 кв.м рассчитан на 15 детей и оснащен новыми партами, стульями, доской и техникой. На каждом столе по новому ноутбуку для школьников. На задник партах паяльные лампы и 3D-принтеры. Но изюминкой стала трасса для полетов (огороженное сеткой пространство, где дети учатся запускать дрон). Именно тут ученики с 5 по 11 классы будут учиться разрабатывать, моделировать, производить, обслуживать и эксплуатировать квадрокоптеры.
— Для факультатива планирует отвести два часа в неделю для школьников. Группы среди параллелей каждого класса будут сформированы уже к концу сентября. Желающих много, как среди мальчиков, так и девочек. Однако количество мест ограничено из-за нагрузок учителей и занятости кабинета, — рассказывает Светлана Большещапова, директор школы. — В планах обучить около 300 детей за один учебный год.
Однако за первую неделю сентября пробные занятия уже провели для учеников 5 и 6-классов.
— На первых уроках ученики получают теоретические знания: что такое дрон, их историю, где они используются, — продолжает директор. — После каждый сможет выбрать для себя подходящее направление: одни смогут паять и собирать дроны, другие изготавливать на 3D-принтере недостающие конструкции, а остальные учиться управлять беспилотником. Насколько рассчитана программа сейчас сказать сложно. Но длится она будет не один год.
Знания пригодятся детям, которые захотят стать операторами БПЛА. Хотя область применения квадрокоптеров постоянно расширяется: сегодня их все чаще используют в бытовой жизни, для обеспечения пожарной безопасности, в сельском хозяйстве и многих других сферах.
Кстати, проверить свои возможности по управлению дроном дали и мне. Сперва попросили занять парильное положение на стуле: сесть поудобнее, руки обязательно зафиксировать на коленях. После переходим к быстрому изучению пульта управления. Среди десятка кнопок и рычагов мне нужны всего три: пуск, взлет и координация. Кажется, все легко. Но на деле довольно сложно даже для взрослого. Спортивный дрон оказался резким. Да и из-за его небольшого веса (всего 150 грамм) его то и дело сносит в сторону из-за небольшого сквозняка. Покружить получилось, но вот пройти полосу препятствий — нет. В работе журналиста такие навыки могут пригодиться для записи видео с квадрокоптера. Однако и для мозга такие упражнения хороши. Ведь во время управления дроном задействованы сразу два полушария.
Приятный сюрприз.
Новая внеурочная дисциплина появилась в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Участниками стали школы № 19, 11, 21, 39 и образовательный комплекс «Лесной».
— Для меня и коллег стало приятным сюрпризом узнать, что нас отобрали для создания классов. Думаю, мы не просто так оказались в списке участников, — рассказывает Светлана Большещапова. — Ведь наша школа сотрудничает с филиалом Московского государственного технического университета гражданской авиации. В рамках партнерства наши ученики уже занимались созданием, программированием и запуском дронов.
Весной 2024 года департамент образования сообщил руководству школ, что необходимо сделать для создания классов к 1 сентября. Закупка техники, мебели и остального взяло на себя Министерство образования. Перед школой лежала задача выбрать помещение, где будет создан класс. Было решено разместить факультатив в кабинете металлообработки. Летом там провели ремонт и завезли оборудование.
— Кроме этого, предстояло найти педагогов, которые были бы готовы пройти обучение для преподавания внеклассной деятельности. От школы № 19 переподготовку прошли три педагога: учитель информатики, системный администратор и заместитель директора по информационным технологиям.
В Центре профессиональной переподготовки в Екатеринбурге они получили профильную специальность для того, чтобы преподавать данный предмет.
— В Иркутске мы регулярно добавляем в образовательную программу востребованные направления, которые интересны детям. Убежден: даже если в будущем ребята не станут операторами, приобретенные инженерные навыки пригодятся им в жизни, — подчеркнул Руслан Болотов, мэр Иркутска во время проверки готовности учебных кабинетов.