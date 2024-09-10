«Беспилотник собирать, а потом им управлять, учат в школе, учат в школе…»: как я села за парту, чтобы стать оператором дрона

Кстати, проверить свои возможности по управлению дроном дали и мне. Сперва попросили занять парильное положение на стуле: сесть поудобнее, руки обязательно зафиксировать на коленях. После переходим к быстрому изучению пульта управления. Среди десятка кнопок и рычагов мне нужны всего три: пуск, взлет и координация. Кажется, все легко. Но на деле довольно сложно даже для взрослого. Спортивный дрон оказался резким. Да и из-за его небольшого веса (всего 150 грамм) его то и дело сносит в сторону из-за небольшого сквозняка. Покружить получилось, но вот пройти полосу препятствий — нет. В работе журналиста такие навыки могут пригодиться для записи видео с квадрокоптера. Однако и для мозга такие упражнения хороши. Ведь во время управления дроном задействованы сразу два полушария.