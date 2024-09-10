В Красноярском крае пропавшего мужчину нашли убитым

В лесу Пировского района Красноярского края 9 сентября нашли завёрнутое в тент тело мужчины с пакетом на голове. Сибиряк с 4 сентября числился пропавшим. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве, им оказался друг погибшего.
Подробности произошедшего — в материале krsk.aif.ru.
Нашли пропавшего в лесу.
К полицейским 4 сентября обратился 63-летний житель села Кириково Пировского района с заявлением о пропаже его 44-летнего друга Дамира. Мужчина рассказал правоохранителям, что днём ранее выпивал с ним на своей пасеке в лесу, а когда проснулся, то тот бесследно пропал.
Полицейские начали поиск пропавшего. Спустя пять дней Дамира нашли погибшим в лесном массиве на расстоянии 200 метров от трассы «Галанино-Пировское». Его тело было завёрнуто в тент, а на голове был пакет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Подозрения пали на 63-летнего друга Дамира. Правоохранители пообщались с мужчиной, тот стал сильно нервничать, а после признался в убийстве.
Не признал друга.
По версии следствия, 3 сентября Дамир и подозреваемый выпивали в лесу на пасеке, которая принадлежала последнему. В какой-то момент хозяин участка уснул в доме. Проснувшись поздней ночью, пьяный мужчина заметил Дамира рядом с ульями и, не признав друга, бросился на него с поленом в руках.
Подозреваемый несколько раз ударил Дамира, а когда понял, что избивает друга, то уже было поздно — мужчина погиб. Утром 4 сентября подозреваемый решил скрыть следы преступления: он сжёг полено, надел на голову погибшего пакет и завернул тело в тент. После чего вывез его в лесной массив на 50-м км автодороги «Галанино — Пировское».
Далее подозреваемый обратился в полицию с заявлением о пропаже друга, чтобы отвести от себя подозрения. Как отмечают в СК, ранее он не был судим. В настоящий момент 63-летний мужчина задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Похожее убийство произошло в Красноярске. В октябре 2023 года пьяный 51-летний мужчина убил 47-летнюю сожительницу, а после завернул её тело в одеяло и положил между мусорных контейнеров рядом со своим многоквартирным домом. Убитую женщину нашли лишь в апреле 2024 года. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. За убийство красноярцу грозит до 15 лет лишения свободы, скоро состоится суд.