В Красноярском крае пропавшего мужчину нашли убитым

Похожее убийство произошло в Красноярске. В октябре 2023 года пьяный 51-летний мужчина убил 47-летнюю сожительницу, а после завернул её тело в одеяло и положил между мусорных контейнеров рядом со своим многоквартирным домом. Убитую женщину нашли лишь в апреле 2024 года. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. За убийство красноярцу грозит до 15 лет лишения свободы, скоро состоится суд.