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В Омске директор и сотрудники минтруда купили машину на деньги интерната

Потом эту машину они передали другому учреждению.

СУ СК России по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц). Фигурантами этого дела стали сотрудники минтруда и директор интернета.

Следователям удалось выяснить, что директор «Омского дома-интерната» и должностные лица из минтруда купили за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3,3 миллиона рублей. После этого они передали его другому казенному социальному учреждению Омской области.

Директора дома-интерната задержали и отправили под домашний арест, ему предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что между чиновницей минтруда и директорами нескольких домов-интернатов достигнута договоренность о незаконном денежном вознаграждении за общее покровительство в оказании социальных, а также медицинских услуг пожилым людям и инвалидам.

СК