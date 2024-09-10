Вывезли на пустырь и требовали миллионы: Волгоградка организовала ограбление знакомого

15 лет грозит 27-летней жительнице Волжского за дерзкое преступление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, молодая женщина организовала ограбление знакомого. В этом ей помогали трое приятелей, которые играли роль лже-полицейских.
По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурантка узнала, что у потерпевшего на счету хранится более 3,1 миллиона рублей. Волжанка придумала хитрый план, чтобы заполучить сумму. Она предложила приятелю купить наркотики, за ними пришлось поехать на пустырь в безлюдное место. Там его поджидали якобы стражи порядка. Они стали избивать мужчину и требовать деньги.
— Опасаясь за свою жизнь, но понимая, что оперативно проверить пароль у злоумышленников не получится, молодой человек отдал банковскую карту и сообщил неверный пин-код, — уточнили в ведомстве.
Мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию за помощью. А грабителям грозят приличные сроки. Материалы уголовного дела в отношении женщины находятся в суде.