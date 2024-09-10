Вывезли на пустырь и требовали миллионы: Волгоградка организовала ограбление знакомого

По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурантка узнала, что у потерпевшего на счету хранится более 3,1 миллиона рублей. Волжанка придумала хитрый план, чтобы заполучить сумму. Она предложила приятелю купить наркотики, за ними пришлось поехать на пустырь в безлюдное место. Там его поджидали якобы стражи порядка. Они стали избивать мужчину и требовать деньги.