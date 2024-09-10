SHOT: при атаке БПЛА в Подмосковье погибла 46-летняя волгоградка

По данным SHOT, во время атаки беспилотника Зинаида спала в своей однокомнатной квартире на 10-ом этаже в доме на Спортивном проезде. Женщину убил обломок БПЛА, который упал ей на голову. Вместе с погибшей в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись.