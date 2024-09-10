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Ушла из института и больше ее никто не видел: в Иркутске спустя сутки завершились поиски пропавшей девушки

Пропавшую жительницу Иркутска нашли спустя сутки мертвой.

Источник: Комсомольская правда

Серые глаза, каштановые волосы, была одета во все черное — в Иркутске начались поиски пропавшей девушки. Сообщалось, что в последний раз ее видели в институте. Около 16:00 отправилась в неизвестном направлении, дома так и не появилась. Тревогу забила семья, обратились за помощью к полиции и волонтерам.

— Помогите найти человека! — мигом разлетелись сообщения по сети.

Поиски начались в этот же день, 9 сентября. На помощь призвали добровольцев. Всеми способами пытались найти пропавшую: просматривали камеры видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, прочесывали лесопарковую зону.

— Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете кому-то вернуться домой! — не теряли надежды волонтеры ЛизаАлерт.

Спустя сутки, 10 сентября, правоохранители сообщили корреспонденту КП-Иркутск, что поиски завершены. Девушку нашли мертвой. В СУ СК России по Иркутской области отметили, что смерть некриминальная.