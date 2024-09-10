Ушла из института и больше ее никто не видел: в Иркутске спустя сутки завершились поиски пропавшей девушки

Серые глаза, каштановые волосы, была одета во все черное — в Иркутске начались поиски пропавшей девушки. Сообщалось, что в последний раз ее видели в институте. Около 16:00 отправилась в неизвестном направлении, дома так и не появилась. Тревогу забила семья, обратились за помощью к полиции и волонтерам.