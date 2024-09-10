Ушла из института и больше ее никто не видел: в Иркутске спустя сутки завершились поиски пропавшей девушки

Серые глаза, каштановые волосы, была одета во все черное — в Иркутске начались поиски пропавшей девушки. Сообщалось, что в последний раз ее видели в институте. Около 16:00 отправилась в неизвестном направлении, дома так и не появилась. Тревогу забила семья, обратились за помощью к полиции и волонтерам.
— Помогите найти человека! — мигом разлетелись сообщения по сети.
Поиски начались в этот же день, 9 сентября. На помощь призвали добровольцев. Всеми способами пытались найти пропавшую: просматривали камеры видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, прочесывали лесопарковую зону.
— Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете кому-то вернуться домой! — не теряли надежды волонтеры ЛизаАлерт.
Спустя сутки, 10 сентября, правоохранители сообщили корреспонденту КП-Иркутск, что поиски завершены. Девушку нашли мертвой. В СУ СК России по Иркутской области отметили, что смерть некриминальная.