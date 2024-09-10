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Под Воронежем при пожаре погиб 5-летний мальчик

Возбуждено уголовное дело.

В селе Саприно Подгоренского района Воронежской области при пожаре погиб 5-летний мальчик, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, 7 сентября около 15:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Саприно. Когда спасатели начали тушить огонь, они обнаружили тело 5-летнего мальчика с признаками ожогов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

СК
пожары