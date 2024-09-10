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Под Воронежем водитель скончался в больнице после столкновения с ЛЭП

Мужчине было 44 года.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Россошанском районе водитель скончался в больнице после столкновения с ЛЭП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 9 сентября примерно в 15:10 у дома № 1 по улице Заводская города Россошь 44-летний местный житель за рулем Ford Mondeo не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач.

В результате ДТП мужчина доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливающая все обстоятельства и причины произошедшего.