«Приезжаешь спасать, а тебя оскорбляют, калечат и даже убивают»: откровения врача скорой помощи

28-летняя Елизавета по образованию врач-терапевт. Впереди у нее два года в ординатуре, после которых сможет стать челюстно-лицевым хирургом, а пока — помогает пациентам «скорой» и травмпункта. В обоих случаях речь идет об экстренной помощи, когда даже самые опытные медики до конца не знают, чего ожидать от очередной смены.
Елизавета поделилась с КП-Иркутск собственной историей, а также трудностями и сюрпризами работы в белом халате.
Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о героине этой статьи. В родном городе девушка имеет полное право называть себя самым «забитым» врачом, ведь 60% ее тела покрыты татуировками.
— Они бывают полезны во время приемов, — улыбается Елизавета. — Когда нужно поставить укол, бабушки и дети рассматривают мои руки, отвлекаются и перестают волноваться. Хотя есть и те, кото заваливает вопросами: «А что эта татуировка значит? А эта?». Для меня же это лишь украшение.
Сибирячка с самого детства — личность творческая, но выбор сделала в пользу профессии, которая приносит пользу окружающим.
— В книгах и кино врачей описывают как благородных людей, спасающих чужие жизни, к тому же биологию и химию я знала на «отлично». Так, мой выбор пал на медуниверситет.
По словам Елизаветы, после получения диплома у студентов немного вариантов развития событий: терапевт в поликлинике, врач «скорой помощи» или поступление в ординатуру для получения узкой специальности. Выпускница решила продолжать учиться, но прежде получить настоящую практику.
— Многие мои знакомые навсегда оставили медицину после работы в поликлинике. Она убила в них какую-либо эмпатию и любовь к профессии. Первая причина — вечно недовольные пациенты, которые почему-то считают, что платят медикам из собственного кармана, и те им обязаны. Вторая — требования руководства, которые часто не связаны с помощью людям. Как итог: специалисты оттуда сбегают и больше не возвращаются. Поэтому я выбрала хоть и экстремальную, но работу в «скорой».
Одна из вечных проблем медиков — скучающие или мнительные пенсионеры. Как правило, это одинокие бабули, которым не с кем поболтать или разделить свою тревогу. Таких в каждом районе, как минимум, несколько, и каждую из них уже фельдшеры скорой уже знают в лицо.
— Они прекрасно понимают, что из-за пустяка к ним никто не поедет, а потому придумывают гипертонический криз или что пострашнее. Мы мчимся через весь город, чтобы узнать, что у бабушки слегка повысилось давление. Как по часам, это обычно происходит около пяти тура. Бороться с такими ложными вызовами бесполезно. Приходится посидеть, поговорить, успокоить и поехать дальше по вызовам. Так, мы еще выполняем своего рода психологическую помощь.
Еще одна категория «нежелательных» пациентов для «скорой» — это те, кто паникуют из-за высокой температуры при ОРВИ или гриппе.
— Далекие от медицины люди думают, что температура под 40 едва ли не смертельна. В таких случаях нужно вызывать участкового врача. Делается это просто — через приложение «Госуслуги» или по телефону. Поймите, что пока вам сбивают жар, где-то случается инфаркт. А вот там действительно каждая минута на счету.
Не раз на просторах сети всплывали обсуждения на тему: должен ли врач разуваться при входе в квартиру? Мол, некультурно топтать грязными ботинками. В некоторых случаях споры между медиками и пациентами доходили до скандалов и даже драк.
— Это вечный вопрос, — вздыхает Елизавета. — Хотелось бы поставить точку в нем раз и навсегда. Согласно приказу Минздрава России, врач не должен ни снимать обувь, ни надевать бахилы. Объясню: в процессе осмотра может выясниться, что человека экстренно необходимо госпитализировать, либо, к примеру, из автомобиля нужно принести баллон с кислородом. Обуваться и разуваться — трата ценного времени. А в бахилах легко можно поскользнуться, и тогда помощь нужна будет не только больному. Многие встают в позу, ругаются. Лично я делаю исключение лишь для одиноких пенсионеров — прошу их откинуть ковры или постелить на пол газету, чтобы я прошла по ней.
Не секрет, что «скорая помощь» часто оказывается в эпицентре опасных событий. Вызовы к пьяным, агрессивным или неадекватным пациентам сопровождаются и полицейскими. Иначе медики не рискуют выходить из автомобиля.
— Я работала на станции, которая обслуживает пригород. В одном из сел есть «знаменитая» улица, где практически каждую неделю происходят перестрелки, поножовщины, разборки и так далее. Однажды вечером мои коллеги вновь приехали по небезызвестному адресу и ждали наряд ППС. В один момент им в машину, в зеркало заднего вида, прилетела пуля. Оказалось, что на этот раз кто-то устроил стрельбу из винтовки. Благо, все отделались испугом.
В каждом районе есть собственные особенности. Особенно небезопасными считаются территории с большим скоплением наркоманов.
— Пару лет назад было несколько случаев, когда врачей калечили и даже убивали ради наркотических препаратов. Преступники звонили под видом больных, а затем поджидали врачей и нападали.
Но есть и более приятные моменты в работе в белом халате. К примеру, даже во время смены можно устроить личную жизнь. Конечно, отношения между пациентами и врачами не тенденция, но и такое случается.
— Это больше характерно для платных клиник, где прием проходит в комфортных условиях. Чаще всего слышала о знакомствах на рабочем месте от стоматологов, а вот в «скорой помощи» обстановка менее романтичная, — смеется сибирячка. — Хотя благодарные пенсионерки часто сватают мне своих внучков: «посмотри, какой хороший, так еще и при квартире. Будете вместе жить, а ты мне — уколы ставить».
— При самом «ленивом» графике, сутки через трое, с учетом надбавок я получала около 50−55 тысяч рублей в месяц (что неплохо для Сибири — прим. ред.). Этого мне хватало, ведь параллельно я занимаюсь бизнесом. Некоторые настолько погружены в работу, что берут смены через день и спят прямо на станции, не возвращаясь домой. Есть и те, кто подрабатывают в частной «скорой помощи». Да, платят там больше, но и вызовов почти в два раза меньше, поэтому зарплата выходит примерно такая же. Но есть несомненный плюс: у «частников» есть возможность отдохнуть, почитать книгу, посмотреть сериал, попить чаю. Для «бюджетников» — это роскошь. В праздники врачи не успевают не только поспать или поесть, но даже сходить в туалет.
В рядах медиков «скорой» Елизавета трудилась около года. Также опыта девушка набиралась в травмпункте. О том, какие необычные и порой комичные ситуации случаются в его стенах, она также рассказала «Комсомолке».