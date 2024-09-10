«Приезжаешь спасать, а тебя оскорбляют, калечат и даже убивают»: откровения врача скорой помощи

— Это вечный вопрос, — вздыхает Елизавета. — Хотелось бы поставить точку в нем раз и навсегда. Согласно приказу Минздрава России, врач не должен ни снимать обувь, ни надевать бахилы. Объясню: в процессе осмотра может выясниться, что человека экстренно необходимо госпитализировать, либо, к примеру, из автомобиля нужно принести баллон с кислородом. Обуваться и разуваться — трата ценного времени. А в бахилах легко можно поскользнуться, и тогда помощь нужна будет не только больному. Многие встают в позу, ругаются. Лично я делаю исключение лишь для одиноких пенсионеров — прошу их откинуть ковры или постелить на пол газету, чтобы я прошла по ней.