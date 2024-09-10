В Пермском крае пассажирский поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Как рассказал полицейским сам мужчина, перед инцидентом они с другом выпивали и ждали электричку. В один момент житель посёлка решил перебежать пути в неположенном месте, не заметив, что к станции движется скорый пассажирский поезд. Машинист подал звуковой сигнал и затормозил, однако, удара избежать не удалось. Поезд сбил мужчину с ног.