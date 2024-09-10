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В Пермском крае пассажирский поезд сбил перебегавшего пути мужчину

Происшествие случилось на станции Ергач.

Поезд в Пермском крае сбил перебегавшего пути мужчину, сообщает пермский линейный отдел полиции на транспорте. По данным ведомства, происшествие с 34-летним жителем посёлка Ергач произошло в конце первой недели сентября. В дежурную часть отдела сообщили, что мужчина получил травмы после попадания под поезд «Санкт-Петербург — Новокузнецк». Личность пострадавшего была установлена.

Как рассказал полицейским сам мужчина, перед инцидентом они с другом выпивали и ждали электричку. В один момент житель посёлка решил перебежать пути в неположенном месте, не заметив, что к станции движется скорый пассажирский поезд. Машинист подал звуковой сигнал и затормозил, однако, удара избежать не удалось. Поезд сбил мужчину с ног.

«Со слов пострадавшего, он действовал под влиянием алкоголя. Состояние опьянения мужчины также подтверждается свидетельскими показаниями», — добавили в линейном отделе полиции на транспорте.

После аварии мужчина был госпитализирован в больницу. Уточняется, что 34-летний житель Ергача получил многочисленные переломы и ушибы. Правоохранители сообщили о происшествии родственникам пострадавшего. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента и проводят проверку.