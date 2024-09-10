Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в Раменском

На видео, которое опубликовал губернатор из больницы, он приехал в палату к одному из пострадавших. Тот говорит, что за него беспокоится девушка и мама. После этого губернатор объявляет, что пострадавшего переведут в Москву, и добавляет: «Угрозы жизни нет. Не переживайте, хорошо? На свадьбу приеду к вам, пригласите?» В ответ тот говорит: «Конечно». Воробьев также показал кадры, как мужчину потом на каталке завозят в медицинский вертолет.