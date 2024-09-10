СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего в Нижнем Тагиле

«Трое раненых мужчин доставлены для оказания медпомощи во 2-ю городскую больницу Нижнего Тагила с диагнозом 8−9% ожогов тела. В ближайшее время раненых доставят в Екатеринбург вертолетом в ожоговый центр», — сказал полковник Горелых. По его словам, у погибшего осталось двое детей — семилетний сын и трехлетняя дочь.