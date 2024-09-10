СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего в Нижнем Тагиле

Предварительно рабочие завода пострадали из-за возгорания газовоздушной смеси, один от полученных травм скончался. Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, осматривают место инцидента, устанавливают и допрашивают свидетелей, истребуют необходимую документацию, в том числе по вопросам охраны труда на предприятии. Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления СК России по Свердловской области.
Сотрудники полиции территориального ОВД выясняют, кто и когда проводил инструктаж по технике безопасности в цехе, сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, газовщики проводили работы по запуску газопровода к доменной печи. Причины возгорания установят в ходе проверки и опроса пострадавших.
«Трое раненых мужчин доставлены для оказания медпомощи во 2-ю городскую больницу Нижнего Тагила с диагнозом 8−9% ожогов тела. В ближайшее время раненых доставят в Екатеринбург вертолетом в ожоговый центр», — сказал полковник Горелых. По его словам, у погибшего осталось двое детей — семилетний сын и трехлетняя дочь.
Напомним, прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку из-за гибели рабочего и травмировании еще трех на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Там загорелся коллектор природного газа доменной печи. Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как «средней тяжести».