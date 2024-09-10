В Нижнем Новгороде арестовали комика Гаврилова за возбуждение вражды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Комику Дмитрию Гаврилову назначили 13 суток ареста по делу об унижении человеческого достоинства, сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.
«Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины в административном правонарушении в действиях Гаврилова. Судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении.
Гаврилов полностью признал вину в правонарушении. Дело об административном правонарушении было возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно материалам дела, оперуполномоченный установил, что на видео-хостинге YouTube был размещен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к социальной группе. При этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
На сайте комика отмечается, что его концерты в Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся в указанные даты (8−22 сентября).