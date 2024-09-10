В Нижнем Новгороде арестовали комика Гаврилова за возбуждение вражды

Гаврилов полностью признал вину в правонарушении. Дело об административном правонарушении было возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно материалам дела, оперуполномоченный установил, что на видео-хостинге YouTube был размещен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к социальной группе. При этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.