Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненависти

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти и унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП), сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.
«20 января 2023 года на видео-хостинге YouTube обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе, при этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — объяснили задержание комика в суде. Там отметили, что он полностью признал свою вину.
Как пишет местный портал НН. Ру, Диму Гаврилова задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде. Причиной задержания, по данным НН. Ру, стали «оскорбительные шутки Гаврилова в сторону россиян». Baza пишет, что его задержали из-за концерта в Тбилиси.
В телеграм-канале «Оперативные сводки», который связывают с силовиками, позже появилась запись извинения Гаврилова на камеру. «В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.
Гаврилов — комик из Нижнего Новгорода. Он участник таких юмористических проектов, как «Открытый микрофон», «Прожарка», STAND UP на ТНТ и других. После начала спецоперации Гаврилов переехал в Грузию. Ситуацию он объяснял тем, что в России, по его мнению, стало небезопасно.
6 сентября Гаврилов начал тур по стране, он успел выступить в Ижевске и Казани, но был задержан перед концертом в Нижнем Новгороде. После задержания были отменены концерты стендапера в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.