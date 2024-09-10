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Три дома в Омске после мощного «газового» пожара признали непригодными для жизни

Три дома по улице 19-я линия в Центральном округе Омска признали непригодными для проживания граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 10 сентября 2024 года, на сайте городской администрации.

Документом непригодными для проживания признаются дома под номерами 1А, 1Е и 4 Г. Кроме того, ранее опубликованным распоряжением была признана необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в доме № 1Б по 19-й линии.

Напомним, 20 июля 2024 года в частном секторе по 19-й линии произошел страшный пожар из-за утечки газа. Огонь охватил несколько домов, в одном из которых погиб 59-летний мужчина. полностью сгорели 5 домов и более 20 домов пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной пожара называлась утечка газа из подземного газопровода.

В настоящее время жители многих домов до сих пор остаются без газа. Для восстановления его подачи предстоят масштабные работы по строительству нового газопровода, пока же жителям оперативно обустроят временный газопровод.

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