Три дома в Омске после мощного «газового» пожара признали непригодными для жизни

Документом непригодными для проживания признаются дома под номерами 1А, 1Е и 4 Г. Кроме того, ранее опубликованным распоряжением была признана необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ в доме № 1Б по 19-й линии.
Напомним, 20 июля 2024 года в частном секторе по 19-й линии произошел страшный пожар из-за утечки газа. Огонь охватил несколько домов, в одном из которых погиб 59-летний мужчина. полностью сгорели 5 домов и более 20 домов пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной пожара называлась утечка газа из подземного газопровода.
В настоящее время жители многих домов до сих пор остаются без газа. Для восстановления его подачи предстоят масштабные работы по строительству нового газопровода, пока же жителям оперативно обустроят временный газопровод.