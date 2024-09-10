Три дома в Омске после мощного «газового» пожара признали непригодными для жизни

Напомним, 20 июля 2024 года в частном секторе по 19-й линии произошел страшный пожар из-за утечки газа. Огонь охватил несколько домов, в одном из которых погиб 59-летний мужчина. полностью сгорели 5 домов и более 20 домов пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной пожара называлась утечка газа из подземного газопровода.