ВС России отразили шесть атак в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.