Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России отразили шесть атак в Курской области

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть атак ВСУ в Курской области, сорвали попытки атак в направлении сел Борки, Краснооктябрьское и Кремяное, Украина потеряла до 40 человек и танк, четыре военнослужащих взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

По данным ведомства, российские войска продолжают проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.