Захарова заявила, что Киев давно контактирует с террористическими организациями

Турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии. По данным издания, Украина уговорила боевиков освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России. Взамен ХТШ получила 75 беспилотников. В числе запрошенных Киевом радикалов — бывший «военный министр» ИГ, о смерти которого сообщалось еще в 2016 году. На Украине эту информацию не комментировали, а в России уже пообещали уничтожать террористов.